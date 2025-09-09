معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: تعاونی‌های غیرفعال در استان تعداد زیادی دارند و برای احیای آنها باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرد تا دوباره به چرخه اقتصادی بازگردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمودرضا معموری در نشست شورای توسعه تعاون استان انتقاد از عملکرد اتاق تعاون استان گفت: اتاق تعاون نتوانسته است نقش مؤثر خود را در توسعه اقتصاد استان ایفا کند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن را مشخص کند.

وی افزود: اتاق تعاون یکی از اتاق‌های مهم در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود، اما تاکنون اقدام مؤثر و قابل توجهی از سوی آن در خراسان شمالی مشاهده نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در ادامه با تاکید بر توجه دولت به توسعه تعاونی‌ها افزود: در کشور قوانین و تسهیلات حمایتی متعددی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است و بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند مسیر رونق تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را هموار کند.

معموری گفت: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد، توانایی دارند تحولات بزرگی در اقتصاد رقم بزنند و باید از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه تعاونی‌های مرزنشین در خراسان شمالی افزود: این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی و بهبود معیشت مردم ایفا کنند.

تعاون راهی برای تحقق اقتصاد مردمی

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تعاون را راهی برای تحقق اقتصاد مردمی و چشم‌انداز ۲۵ درصدی عنوان کرد.

محمد خوش آینه گفت: اگر می‌خواهیم به چشم‌انداز ۲۵ درصدی در اقتصاد تعاون و رونق تعاونی‌ها برسیم، باید همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظیفه‌مندی خود همکاری و تعامل نمایند.

وی همچنین بر لزوم اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای بخش تعاون تأکید کرد و افزود: شرکت‌های تعاونی باید در دریافت تسهیلات در اولویت قرار گیرند تا بتوانند به رشد و توسعه بیشتری دست یابند.

خوش آینه با اشاره به نیاز روز کشور در حوزه انرژی، پیشنهاد تشکیل تعاونی نیروگاه خورشیدی را مطرح کرد و گفت: احداث این نیروگاه‌ها برای تأمین انرژی پاک نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت برق، کمیته امداد و اداره کل بهزیستی است.

تعدادی از تعاونی‌های حاضر در جلسه نیز مسائل و مشکلات اصلی تعاونی‌ها را بیان کردند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.