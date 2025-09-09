پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به جو آرام و پایدار لرستان تا سه روز آینده گفت: در این مدت دمای هوا تغییر محسوسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۲ و الشتر با ۸ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
روح الله داودی افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۸ و ۱۴ درجه سانتی گراد در نوسان بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد برای روز چهارشنبه استان پیش بینی شده است، برای پنج شنبه و جمعه نیز هوا صاف و گاهی وزش باد پیش بینی شده است.
داودی افزود: در ۴۸ ساعت آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.