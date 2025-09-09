به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۲ و الشتر با ۸ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



روح الله داودی افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۸ و ۱۴ درجه سانتی گراد در نوسان بود.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد برای روز چهارشنبه استان پیش بینی شده است، برای پنج شنبه و جمعه نیز هوا صاف و گاهی وزش باد پیش بینی شده است.



داودی افزود: در ۴۸ ساعت آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.



