به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شب شعر میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت با حضور شعرای شهر نقده و محمدیار، اهل تشیع و تسنن در محل بیت امام جمعه محمدیار برگزار شد.

حجت الاسلام جلال باقری امام جمعه محمدیار با اشاره بر احادیث و روایات، شعر را شیره اصیل سخن دانست و افزود:تقریب مذاهب اسلامی به تبیین ضرورت وحدت در جامعه و جهان اسلام و ایجاد راهکار‌های مشترک بین مذاهب اسلامی در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های استکبار لازم و ضروری بوده و باید به انسجام ملی در مقابل استکباری برسیم..

وی نقش و هنر، هنرمندان، شعرا را در نزدیک نمودن مسلمین بهم بسیار مهم بوده و سرودن اشعار در خصوص پیامبر اکرم (ص) بخصوص در زمینه وحدت جوامع اسلامی باعث ماندگار خواهد بود که بسیاری از شعرا با اقتباس از قرآن کریم که از منبع اشتراکات مسلمین می‌باشد توانسته‌اند آثاری شیوا بسرایند و این تاثیرات قرآن در آنها مشهود می‌باشد.

در ادامه شعرای برجسته شهر نقده - محمدیار از اهل تسنن و تشیع به شعر خوانی در مدح پیامبر اکرم (ص) پرداختند.

,تجلیل و مولود خوانی از برنامه‌های جنبی این شب شعر بود.

این مراسم به همت بسیج مداحان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف برگزار شد