پارک جنگلی چغاسبز شهر ایلام، هم اکنون میزبان جشن بزرگ میلاد پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم جشن میلاد مسعود حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور قشرهای مختلف مردم شهر ایلام با شکوه و شور و شعف خاصی برپا شد.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین با بیان ویژگی حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) تأکید کرد: با تأسی به سیره و سبک زندگی آن بزرگواران به مسیر خود جهت بدهیم؛ تا با کسب رضایت الهی به موفقیت دنیوی و اخروی برسیم.
در این مراسم، برنامههای شاد و مفرحی در حال اجرا است.