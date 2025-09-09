به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم جشن میلاد مسعود حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور قشر‌های مختلف مردم شهر ایلام با شکوه و شور و شعف خاصی برپا شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین با بیان ویژگی حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) تأکید کرد: با تأسی به سیره و سبک زندگی آن بزرگواران به مسیر خود جهت بدهیم؛ تا با کسب رضایت الهی به موفقیت دنیوی و اخروی برسیم.

در این مراسم، برنامه‌های شاد و مفرحی در حال اجرا است.