به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آیین قرعه کشی لیگ برتر مینی فوتبال با مشارکت ۱۵ تیم در بخش بانوان و ۲۷ تیم در بخش آقایان برگزار شد.

در این مراسم علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی، شهرام علم نایب رئیس، شبنم کلاهی نایب رئیس بانوان، ناهیده جباری رئیس آکادمی فدراسیون و نایب رئیس کمیته مینی‌فوتبال حضور داشتند.

در این دوره از مسابقات تیم‌های ستاره ساز شبانکاره دشتستان، سلمان مازندران، آرین گستر گیتی یزد، شهدای مدافع حرم آذربایجان شرقی، شهروند محمود آباد، اوج مرکزی، اتحاد آرنا یزدان شهر، اتحاد اصفهان، زاینده رود اصفهان، تجهیزات آشپزخانه نصیری، نصر کهگیلویه، ورزش همگانی شهرستان فارسان، هیئت همگانی رباط کریم، سخناخ سنندج و بانوان خورشید در سه گروه ۵ تیمی گروه بندی شدند.

گروه نخست با سرگروهی تیم ستاره ساز شبانکاره دشتستان، تجهیزات آشپزخانه نصیری آذربایجان غربی، سلمان مازندران، اتحاد اصفهان، بانوان خورشید تهران در این دوره از مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

گروه دوم با سرگروهی سخناخ سنندج، ورزش همگانی فارسان، نصر کهگیلویه و بویراحمد، زاینده رود اصفهان، شهروند محمود آباد با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

آخرین گروه از این رقابت‌ها با سرگروهی شهدای مدافع حرم آذربایجان شرقی، آرین گستر گیتی یزد، هیئت همگانی رباط کریم تهران، اتحاد آرنا یزدان شهر اصفهان و تیم بانوان اوج استان مرکزی گروه بندی شد.

در ادامه، آیین قرعه کشی لیگ برتر مینی فوتبال آقایان نیز برگزار شد و تیم‌های آدران یزد، معمارخانه ژالکر مازندران، پولاد مردان زرآوند کرمان و ابواسحاق فلارد چهارمحال و بختیاری سرگروه این دوره از مسابقات آقایان شدند و تیم‌های آقایان در چهار گروه ۷ تیمی گروه‌بندی شدند.

در گروه نخست آقایان؛ آدران یزد، پرسپولیس مازندران، هوادار اسفراین و قهوج قزوین، اتحاد اصفهان، ستارگان سیمکان جهرم فارس و منتظران مهدی زنجان حضور دارند.

در گروه دوم آقایان؛ معمارخانه ژاکلر مازندران، طا‌ها برازجان، هایپرکوروش صالح آباد، اتحاد آرنا یزدان شهر اصفهان، آتش بس سمنان، فانوس کهگیلویه و بویراحمد و پلدشت آذربایجان غربی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در گروه سوم لیگ برتر مینی فوتبال آقایان؛ پولاد مردان زرآوند کرمان، شهرداری بلوک کرمان؛ اوج مرکزی، آرین گستر مرکزی یزد، شهید صبوری همدان، سردار دل‌ها زنجان و باشگاه کوچکی خرم دره زنجان به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.

در ادامه گروه چهارم ابواسحاق فلارد چهارمحال و بختیاری، سالار خسروشاه آذربایجان شرقی، ستارگان لوشکان قزوین، سامان مادران میانرود مازندران، هیرکان سلمان شهر مازندران و پرسپولیس قم قرار دارند.

تیم برگزیده آقایان از سوی سازمان جهانی سوکا به عنوان نماینده ایران به مسابقات جهانی باشگاه‌ها اعزام خواهد شد.