راکت به دستان ناشنوا وارد دومین اردوی المپیکی میشوند
دومین مرحله اردوی تیم ملی تنیس روی میز ناشنوایان اعزامی به بازیهای المپیک ۲۰۲۵، از فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فرزاد چراغی و سما شهبازی نفراتی هستند که با نظر مربیان تیمهای ملی تنیس روی میز مردان و زنان و با لحاظ کردن نتایج رقابتهای انتخابی برگزار شده، ترکیب این دو تیم را در بازیهای المپیک ناشنوایان تشکیل میدهند.
این پینگ پنگ بازان یک مرحله اردوی آماده سازی زیر نظر محمدعلی عباسی و ویدا عبدی را پشت سر گذاشتهاند.
دومین اردوی آنها از چهارشنبه (۱۹ شهریور) آغاز می شود و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت. به همین منظور، فرزاد چراغی و سما شهبازی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان شدند تا از فردا تمرینات شان را آغاز کنند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.