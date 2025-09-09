به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیخایی، فرماندار دزپارت گفت: ستوان اصغر باندری، معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان امروز سه شنبه (١٨ شهریور) در درگیری با اشرار مسلح در یکی از روستا‌های دزپارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در گیری مسلحانه پلیس ایذه با سوداگران مرگ

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه گفت: در راستای تامین امنیت محلات شهرستان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، حین پاکسازی، با تعدادی از عوامل تهیه و توزیع این بلای خانمان سوز درگیر شدند.

سرهنگ حشمت الله بستامی افزود: در این درگیری مسلحانه، متاسفانه ستواندوم اصغر بندری، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: امنیت شهروندان، خط قرمز پلیس است، لذا به منظور تامین این مهم، با هدف فراهم نمودن آرامش و آسایش شهروندان، تا پای جان در خدمت شان خواهیم بود.

سرهنگ بستامی، در پایان، ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید گفت: عوامل این جنایت، به زودی به سزای اعمال ننگین شان خواهند رسید.