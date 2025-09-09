به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، قرعه‌کشی مسابقات هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور برگزار شد که ۱۲ تیم شرکت‌کننده در چهار گروه سه تیمی قرار گرفتند.

گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه الف: برسام زنجان – هیئت هندبال قزوین – برزین خراسان رضوی

گروه ب: هیئت هندبال کیش – ساحلی‌بازان برزین خراسان رضوی -نواندیشان نوشهر

گروه د: آذرخش سرخون بندرعباس – نوین گیلان – دکتر مانسا تهران

گروه ی: هیئت هندبال نوشهر - لوازم اداری شاکر ارومیه – آراتایل اصفهان

مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور از ۲۰ شهریور به میزبانی نوشهر در استان مازندران آغاز می‌شود و ۲۳ شهریور با معرفی قهرمان به کار خود پایان می‌دهد.