هندبال ساحلی بانوان قهرمانی ایران؛ تیمها حریفان خود را شناختند
حریفان دوازده تیم شرکتکننده در مسابقات هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، قرعهکشی مسابقات هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور برگزار شد که ۱۲ تیم شرکتکننده در چهار گروه سه تیمی قرار گرفتند.
گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه الف: برسام زنجان – هیئت هندبال قزوین – برزین خراسان رضوی
گروه ب: هیئت هندبال کیش – ساحلیبازان برزین خراسان رضوی -نواندیشان نوشهر
گروه د: آذرخش سرخون بندرعباس – نوین گیلان – دکتر مانسا تهران
گروه ی: هیئت هندبال نوشهر - لوازم اداری شاکر ارومیه – آراتایل اصفهان
مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور از ۲۰ شهریور به میزبانی نوشهر در استان مازندران آغاز میشود و ۲۳ شهریور با معرفی قهرمان به کار خود پایان میدهد.