به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن، همزمان با ایام هفته وحدت و سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، شبکه رادیویی قرآن پویش معنوی «ختم صلوات» را با هدف ترویج فرهنگ صلوات و عرض ارادت و محبت به پیامبر رحمت (ص) و خاندان گرامی ایشان برگزار می‌کند.

در این پویش، مخاطبان و شنوندگان رادیو قرآن می‌توانند، تعداد صلواتی که نیت کرده‌اند را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۰ ارسال و در این حرکت نورانی و پرفیض مشارکت کنند.