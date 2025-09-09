پخش زنده
شبکه رادیویی قرآن همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص)، پویش سراسری «ختم صلوات» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن، همزمان با ایام هفته وحدت و سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، شبکه رادیویی قرآن پویش معنوی «ختم صلوات» را با هدف ترویج فرهنگ صلوات و عرض ارادت و محبت به پیامبر رحمت (ص) و خاندان گرامی ایشان برگزار میکند.
در این پویش، مخاطبان و شنوندگان رادیو قرآن میتوانند، تعداد صلواتی که نیت کردهاند را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۰ ارسال و در این حرکت نورانی و پرفیض مشارکت کنند.