فرمانده انتظامی شهرستان ایذه گفت: در راستای تامین امنیت محلات شهرستان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، حین پاکسازی، با تعدادی از عوامل تهیه و توزیع این بلای خانمان سوز درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت الله بستامی افزود: در این درگیری مسلحانه، متاسفانه ستواندوم اصغر بندری، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: امنیت شهروندان، خط قرمز پلیس است، لذا به منظور تامین این مهم، با هدف فراهم نمودن آرامش و آسایش شهروندان، تا پای جان در خدمت شان خواهیم بود.

سرهنگ بستامی، در پایان، ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید گفت: عوامل این جنایت، به زودی به سزای اعمال ننگین شان خواهند رسید.