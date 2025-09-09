به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی سه بر یک در دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، اظهار داشت: دیدار با اسلوونی یک بازی دوستانه معمولی بود و هر دو تیم بدون شدت و بدون قدرت زیاد در زمین بازی کردند. چون این مسابقه دوستانه قبل از یک مسابقه مهم مثل قهرمانی جهان بود. از یک طرف ما بازی را با سرویس‌های خوب شروع نکردیم و از طرف دیگر هم آنها بازی را خوب شروع نکردند. پس هر دو تیم خیلی کار کردند و من این را حس کردم. ایران مثل تمرین‌های قبل بود؛ پس باید درباره انرژی برای اولین بازی قهرمانی جهان صحبت کنیم و کار کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درخصوص غیبت امین اسماعیل نژاد و جواد کریمی، گفت: برای این موضوع ناراحتم. چون دقیقاً یک هفته قبل از پرواز به فیلیپین دو موقعیت کاملاً متفاوت پیش آمد. یکی امین، که دقیقا با زمین خوردن روی پای یک بازیکن دیگر اتفاق افتاد و دیگری جواد بود که در ست سوم بازی مقابل قطر این اتفاق افتاد و شرایطی به وجود آمد که جلوی آن را نمی‌توان گرفت. این اتفاقات هر لحظه می‌تواند رخ دهد و امکان دارد هر لحظه ایجاد شود. به هر حال من برای این دو خوشحال نیستم و امیدوارم زودتر بازگردند.

وی افزود: امین باید برای فصل بعد بازی‌های باشگاهی آماده شود و امیدوارم جواد نیز بتواند در برزیل با تیمش عالی باشد.

پیاتزا در خصوص حضور بردیا سعادت و علی رمضانی و عملکرد آنها، گفت: بردیا خوب است. همه جوان‌ها فکر می‌کنم از نظر بدنی عالی هستند. بردیا همیشه در تمرین حاضر بوده، پس من از بردیا مطمئن هستم ولی تصمیم دردناکی گرفتم و قبلاً حاجی‌پور را انتخاب کردم؛ البته حاجی‌پور بازی خوبی انجام داد و برای علی خوشحالم. همچنین از بازگشت بردیا خیلی خوشحالم. گرچه آن زمان برای امین ناراحت بودم. در خصوص رمضانی هم باید بگویم علی در بازی ساکت‌تر از تمرین است و در تمرین بهتر به نظر می‌آید و شاید امروز کمی عصبی بود، چراکه برای اولین بار برای تیم ملی در این فصل بازی می‌کرد. باید بگویم که الان همه چیز خوب است.