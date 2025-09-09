پخش زنده
در شب میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، مسیر طریقالمهدی بار دیگر شاهد حضور پرشور عاشقان نبوی و جمعی از خادمان و مشتاقان ظهوری بود که با پای دل به سوی مسجد جمکران پیاده روی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم (ص) همایش پیادهروی امت واحد با حضور مردم قم در مسیر طریق المهدی، مسیری که دلها را به نام پیامبر گره زد و گامها را به سوی مسجد جمکران روانه کرد، برگزار شد.
شرکتکنندگان با نیت تجدید عهد با پیامبر و آرزوی ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی در این مراسم حضور یافتند.
مراسم امت واحد که با همکاری نهادهای مردمی و هیئات مذهبی و خادمان برگزار شد، جلوهای از وحدت، ایمان و عشق منتظران ظهور به پیامبر را در شب میلاد به تصویر کشید.