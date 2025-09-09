جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا؛ پیروزی تیم فوتبال امید ایران مقابل امارات
تیم فوتبال امید کشورمان با پیروزی مقابل امارات در مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به مرحله نهایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۲۱ شامگاه سهشنبه (۱۸ شهریور) مقابل امارات، آخرین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا را در ابوظبی برگزار کرد. این بازی با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان امید روانخواه به پایان رسید.
امیرمحمد رزاقینیا (۲۴) و سعید سحرخیزان (۳۶ و ۴۱- پنالتی) برای ایران گلزنی کردند. ماید الکاس در دقیقه (۳+۴۵) و محمد المنصوری (۷۲) برای امارات گلزنی کردند.
ترکیب امید ایران:
محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقیفرد، سیدمهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقینیا، پوریا لطیفیفر، محمدجواد حسیننژاد، محمدحسین صادقی، یادگار رستمی، سعید سحرخیزان.
شاگردان امید روانخواه با کسب سه امتیاز این بازی، ۹ امتیازی شدند تا با صدرنشینی در گروه خود، به مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی عربستان صعود کنند.