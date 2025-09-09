گروه‌بندی و برنامه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، گروه بندی و برنامه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال اعلام شد.

بر این اساس، تیم بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال پسران ایران در گروه A با تیم‌های آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی همگروه است.

برنامه بازی‌های ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۶ شهریور

ایران - لیتوانی ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران

ایران - لهستان ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران

جمعه ۲۸ شهریور

ایران - کرواسی ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران

ایران - آلمان ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران

رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال ۲۶ تا ۳۰ شهریور در شهر شیونگان چین برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهند شد.