برنامه رقابتهای جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال
گروهبندی و برنامه رقابتهای جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال اعلام شد.
بر این اساس، تیم بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال پسران ایران در گروه A با تیمهای آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی همگروه است.
برنامه بازیهای ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۶ شهریور
ایران - لیتوانی ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران
ایران - لهستان ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران
جمعه ۲۸ شهریور
ایران - کرواسی ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران
ایران - آلمان ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران
رقابتهای جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال ۲۶ تا ۳۰ شهریور در شهر شیونگان چین برگزار خواهد شد.
در این رقابتها ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی به رقابت میپردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهند شد.