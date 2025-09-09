اردوی آماده‌سازی تیم تنیس دختران کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌قاره‌ای، از ۲۱ شهریور آغاز می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام کادر فنی تیم تنیس کمتر از ۱۲ سال دختران ایران؛ مرحله نهایی اردوی این تیم برای اعزام به مسابقات تنیس تیمی بین قاره‌ای جهان از جمعه ۲۱ شهریور در مرکز ملی تنیس ایران آغاز می‌شود.

بر این اساس ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیل‌سو اشرف‌زاده به این اردو فراخوانده شدند.

مسابقات تنیس بین‌قاره‌ای ۲۲ شهریور تا دوم مهر به میزبانی قزاقستان برگزار می شود.

هدایت این تیم بر عهده پونه طوافی است و تونی اندروویچ مدیر فنی و سمیه کمانی بدنساز این تیم را همراهی می‌کنند.