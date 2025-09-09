به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست سه‌جانبه مجمع کلانشهرها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و مرکز تحقیقات، موضوع بازنگری بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده مورد بحث قرار گرفت.

مجید روستا، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری، اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، هدف بازسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد دنبال می‌شود که می‌تواند سالانه ۲۰ درصد از وسعت این مناطق بکاهد.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۸۶، به تخفیف ۵۰ درصدی شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت تأکید کرد و بر لزوم بازنگری جدی در بسته‌های ۱۹ بندی سیاست‌های تشویقی تاکید نمود.

همچنین نمایندگان مرکز تحقیقات و شهرداری‌های تبریز، اصفهان و مشهد تجارب خود را در اجرای این سیاست‌ها به اشتراک گذاشتند.

سید حمید موسوی، معاون فنی شرکت بازآفرینی، انتقال تجارب میان شهرها را عامل شتاب‌دهنده نوسازی دانست.

این نشست به همت دفتر مطالعات کاربردی شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار و گامی مهم در اصلاح بسته‌های تشویقی نوسازی محسوب می‌شود.