به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران در بازدید از زندان‌های استان تهران افزود: بازدید‌های میدانی، رسیدگی مستقیم به مطالبات زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان و حل پرونده‌های قضائی از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه است.

دادستان تهران از آزادی ۱۷۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با استناد به ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در حل پرونده‌های قضائی از جمله اهداف و اقدام‌های قوه قضائیه است.