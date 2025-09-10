پخش زنده
دادستان تهران در بازدید از زندانهای استان تهران گفت: بازدیدهای میدانی، رسیدگی مستقیم به مطالبات زندانیان و حمایت از خانوادههای آنان و حل پروندههای قضائی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه است.
دادستان تهران از آزادی ۱۷۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با استناد به ماده ۲۰۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل پروندههای قضائی از جمله اهداف و اقدامهای قوه قضائیه است.