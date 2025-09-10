به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از برگزاری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، وحید شمسایی نام ۱۴ ملی‌پوش را برای اعزام به مالزی اعلام کرد.

بهزاد رسولی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، محمدحسین بازیار، مسلم اولادقباد، حسین طیبی، بهروز عظیمی و ابوالفضل افضلی بازیکنانی هستند که کادر فنی برای حضور در مالزی انتخاب کردند.

بازیکنان منتخب پس از پایان مسابقات هفته نهم برای برگزاری اردوی متصل به اعزام در مرکز ملی فوتسال حضور خواهند یافت.

مرحله مقدماتی انتخابی هجدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا به میزبانی مالزی، ۲۹ شهریور تا ۲ مهر برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران در این مرحله با مالزی، امارات و بنگلادش مصاف خواهد کرد.