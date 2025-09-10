پخش زنده
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: حمایت های حقوقی و قضایی از نخبگان و فرهیختگان از سیاست های قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی در جریان سفر استانی رییس دستگاه قضا و جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان گلستان، با جمعی از نخبگان و فرهیختگان شرکتهای دانش بنیان این استان در محل پارک علم و فناوری استان گلستان دیدار و گفتوگو کرد.
وی با تبریک ایام هفته وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به اینکه استان گلستان به نوبه خود پرچمدار وحدت در دنیای اسلام است، افزود: حامل ابلاغ سلام گرم رییس معزز قوه قضاییه به محضر نخبگان و فرهیختگان علمی استان گلستان هستم.
معاون رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضا در امر توسعه پایدار کشور، گفت: هدف از برگزاری این جلسات به ویژه در جریان سفرهای استانی رییس محترم قوه قضاییه، بهره مندی و ارتباط هرچه بیشتر و موثرتر با قشر فرهیختهای است که میتوانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت علمی و پیشرفت کشور بویژه در مباحث مربوط به مسائل دستگاه قضا ایفا کنند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در زمینه تعامل موثر با جامعه نخبگانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، افزود: رییس محترم قوه قضاییه تاکید دارند که مستمع نقطه نظرات جامعه نخبگانی باشیم و باحمایتهای حقوقی و قضایی همراهی شان کنیم.
موحدی با اشاره به برگزاری نشست قضایی و اداری در سفرهای استانی، گفت: در نشست قضایی پایان سفر هر استان، گزارشات دیدارها مطرح و در نزد بالاترین مقام اجرایی استانها پیگیری میشود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به جریان نخبگانی در کشور، افزود: خدا را شاکریم در حوزه منابع انسانی آنچه برای توسعه و ارتقا کشور از حیث منابع انسانی نیاز است، موجود داریم.
وی نقش امیدآفرینی و نقشآفرینی نخبگان در کشور را مهم برشمرد و گفت: اولین مسئولیت و رسالت نخبگان، امیدآفرینی و کاشت بذر امید است. چراکه اقتضاء شعار " ما میتوانیم "، بصورت بنیادین در عمق وجود دانشمندان مان رسوخ کرده است تا با چشمههای همت شان، جغرافیای کشورمان را حفظ کنیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه افزود: بایستی دانشگاهها و بنیادهای علمی کشورمان را با مسائل کشورمان پیوند دهیم و در توسعه بومی سازی تجربیات موفق و اثر این همکاری تلاش کنیم تا بر پیشرفت هر چه بیشتر کشورمان ببالیم.
تقویت و توسعه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد و ظرفیتهای موجود در قوه قضاییه از اهداف سفر استانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است.