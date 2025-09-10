به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات بین‌المللی واترپلو اوایل مهر در شهر آستاراخان روسیه برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها تیم ملی روسیه، تیم جوانان این کشور و تیم باشگاهی آستاراخان حضور دارند. تیم ملی واترپلو ایران نیز از سوی روسیه برای حضور در این رویداد دعوت شده است.

تیم ملی واترپلو کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که مهر به میزبانی احمدآباد هند برگزار می‌شود، در حال آماده‌سازی است. در صورت فراهم شدن شرایط اعزام، ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب اصلی در مسابقات آستاراخان شرکت خواهند کرد و سپس مستقیماً راهی هند می شوند.

حضور واترپلوی ایران در این مسابقات در ادامه تورنمنت صربستان که با مقام سومی تیم ملی همراه شد، می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای آمادگی هرچه بیشتر تیم ملی واترپلو کشورمان در آستانه رقابت‌های قهرمانی آسیا فراهم آورد.