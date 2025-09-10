به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ آقای فرشاد مقیمی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت نیروگاه خورشیدی ۴۵ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ضمن ابراز خرسندی از مشارکت بخش خصوصی، بر اهمیت سرعت‌بخشیدن به اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت زمین مناسب و امکان اتصال به شبکه سراسری برق به‌عنوان دو عامل کلیدی در موفقیت طرح های خورشیدی؛ گفت: این الگو در مجتمع صنعتی اسفراین نیز پیاده‌سازی شود زیرا این مجموعه نیز از شرایط مشابهی برخوردار است.

براساس این گزارش؛ تفاهم‌نامه‌ی ساخت نیروگاه خورشیدی با هدف رفع ناترازی انرژی در بخش صنایع میان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و بخش خصوصی امضا شد که در دو مرحله به بهره‌برداری خواهد رسید.

براین اساس؛ در مرحله اول، ۸ مگاوات برق خورشیدی در زمینی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تولید خواهد شد. در مرحله دوم، ظرفیت نیروگاه با احداث ۳۷ مگاوات دیگر در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار در سایت ۳ این منطقه، به مجموع ۴۵ مگاوات خواهد رسید.

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با ۲ هزار هکتار مساحت، تحت نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی و تولیدی نزدیک به پایتخت، نقش بسزایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

