\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f2\u06f3 \u0633\u0627\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u060c \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0633\u062d\u0631\u062e\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0627\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f2\u06f3 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f3 \u0628\u0631 \u06f2 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.