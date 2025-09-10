روانخواه: فوتبالیستهای ما در کمترین زمان به بالاترین سطح رسیدند
سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: شاگردانم در کمترین زمان توانستند خودشان را به بالاترین سطح برسانند.
، امید روانخواه، سرمربی تیم فوتبال امید ایران پس از برتری ۳ به ۲ ایران مقابل امارات در نشست خبری اظهار داشت: به عوامل برگزاری مسابقات خسته نباشید و به بازیکنان و عوامل تیمها نیز تبریک میگویم. جا دارد از بازیکنان تیمم تشکر کنم که در این مدت کم توانستند به بالاترین سطح از کیفیت در این مسابقات برسند. این هم دلیلی جز استعداد و شخصیت خوب آنها نیست.
وی گفت: شاید بازیکنان ما با توجه به استعدادهایی که دارند با ایدهآلهای ما فاصله داشته باشند ولی احساس میکنم در این فاصله کم توانستند خودشان را آماده مسابقات کنند.
سرمربی تیم امید ایران افزود: جا دارد از همکارانمان و عوامل اجرایی در این اردوی ۱۸ روزه تشکر ویژه کنم که سخت کار کردند تا این موفقیت اولیه را بدست بیاوریم. از فدراسیون فوتبال با وجود همه مشکلاتی که وجود داشت بابت اردوی خوب نیز تشکر میکنیم. همچنین وظیفه خودم میبینم که از طرف فدراسیون و تیم امید از همه باشگاههای لیگ برتری تشکر کنم که اجازه حضور بازیکنانشان را در اردوی تیم ملی دادند.