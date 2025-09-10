امروز: -
حال و هوای حرم بانوی کرامت در شب میلاد پیامبر رحمت

همزمان با شب ولادت با سعادت رسول مهربانی‌ها حضرت محمد(ص) و امام راستی‌ها حضرت امام جعفر صادق(ع)، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) غرق در شادی و سرور بود.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ - ۰۳:۱۱
برچسب ها: پیامبر رحمت ، میلاد رسول اکرم(ص) ، حضرت معصومه(س)
