مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت:انتخاب خراسان شمالی به عنوان محور مطالعات مردمنگاری کشور، گامی مهم در ارتقای دانش مردمشناسی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان اقوام مختلف ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی مستوفیان گفت: خراسان شمالی با هدف مطالعات، شناخت دقیقتر فرهنگها، آداب و رسوم و سبک زندگی اقوام مختلف به عنوان محور پایلوت اجرای مطالعات مردمشناسی و مردمنگاری در کشور انتخاب شد.
وی افزود: دیار فرهنگ ها با تنوع گسترده قومی و فرهنگی، میزبان گروههایی از جمله کرمانجها، ترکمنها، فارسها و ترکها است و حضور اقلیتهایی مانند لرها، عربها و سیستانیها نیز بر غنای فرهنگی آن افزوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی اضافه کرد: این پژوهشها نقش مؤثری در شناسایی و معرفی میراث ناملموس خراسان شمالی، از جمله زبانها، موسیقیها، آیینها، سنتها و صنایعدستی بومی دارد و میتواند زمینه توسعه گردشگری فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.
وی گفت: تحقیقات میدانی این طرح با حضور کارشناسان پژوهشگاه و مشارکت فعال جامعه محلی انجام میشود و تلاش دارد تصویری دقیق و واقعنگر از زندگی روزمره و ارزشهای فرهنگی مردم ارائه دهد.
بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شی فرهنگی و تاریخی در موزههای استان نگهداری میشود.
خراسان شمالی دارای ۱۱۵ جاذبه گردشگری، ۲۴ منطقه نمونه ملی و استانی و هشت روستای هدف گردشگری است و ۶۲۱ اثر تاریخی، طبیعی و ناملموس آن در فهرست آثار ملی ثبت شده که شامل ۵۰۹ اثر تاریخی، ۴۲ اثر طبیعی، ۷۰ اثر ناملموس و ۱۱ اثر ثبت جهانی است.