وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به شمال آفریقا، با استقبال رسمی محمد علی النفطی وزیر امور خارجه تونس، وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی قرار است روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ طی دیدار‌های رسمی با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور تونس درخصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کند.

وزیر امور خارجه روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ برای دیدار با مقامات مصری و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و با هدف روند مذاکرات میان ایران و آژانس به قاهره سفر کرده بود.