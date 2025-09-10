به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دلسی رودریگز اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر در کشورش را رد کرد و به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ونزوئلا به مدت ۲۷ سال کشور مطرحی در زمینه انتقال مواد مخدر نبوده است.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا افزود: اینکه دولت امریکا با لشکرکشی به کشور‌های دیگر از جمله آب‌های ونزوئلا ادعای مبارزه با مواد مخدر را دارد دروغی بیش نیست چرا که بر اساس گزارش‌های مستند و رسمی تنها ۵ درصد کوکائین از کشورش قاچاق می‌شود که بسیاری از آن نیز کشف و منهدم می‌شود.

دلسی رودریگز، حضور کشتی‌های جنگی ایالات متحده در نزدیکی سواحل ونزوئلا را نمایشی خطرناک و یک رویارویی غیرقانونی دانست و خاطرنشان کرد: قاچاقچیان تلاش می‌کنند تنها پنج درصد از کوکائین تولیدی در منطقه را از ونزوئلا عبور دهند که با مبارزه نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی ونزوئلا بیش از ۷۰ درصد آن توقیف می‌شود که این نشان دهنده مبارزه‌ای فوق‌العاده ارتش و پلیس ونزوئلا علیه ترانزیت مواد مخدر است.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا از سیاست‌های دولت امریکا به دلیل عدم صداقت انتقاد کرد و گفت: ۸۷ درصد کوکائین از طریق اکوادور و کلمبیا از اقیانوس آرام خارج می‌شود و مسیر اصلی صادرات کوکائین اقیانوس آرام ااست نه ونزوئلا.

رودریگز همچنین ایالات متحده را به ریاکاری متهم کرد و خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد از سود مواد مخدر در سیستم مالی در امریکا باقی می‌ماند و این پول حتی بحران مالی ۲۰۰۹ را نجات داد. وی بی‌توجهی ایالات متحده به قوانین بین‌المللی را مذموم دانست و هدف واقعی اقدامات امریکا را کنترل نفت، ذخایر معدنی و آب ونزوئلا، به بهانه مبارزه با مواد مخدر دانست همانطور که آنها از بهانه سلاح‌های کشتار جمعی عراق برای حمله به آن کشور استفاده کردند.