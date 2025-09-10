به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز برداشت بادام از باغ‌های استان گفت: بر اساس برآورد‌های انجام شده، در سال زراعی جاری بیش از یکهزار تن بادام از باغ‌های استان برداشت شود.

حکمت جعفری، با بیان اینکه کل سطح زیر کشت بادام استان دوهزار و ۲۵۶ هکتار است، افزود: این میزان اراضی شامل دوهزار و ۲۲۸ هکتار باغ بارور و ۲۸ هکتار باغ غیربارور است.

جعفری، با اشاره به اینکه متوسط عملکرد در واحد سطح استان ۵۰۰ کیلوگرم بادام در هکتار است، اظهارکرد: عمده ارقام کشت بادام در باغ‌های استان شامل آذر، فرانیس، نون پاریل، تونو، سوپرنوا، شکوفه، سهند و ارقام محلی است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: بیشترین میزان بادام استان به ترتیب در شهرستان‌های ارومیه، شاهیندژ و پیرانشهر تولید می‌شود که علاوه بر تازه خوری به صورت خشکبار به شهر‌های مختلف کشور نیز صادر می‌شود.