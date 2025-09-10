پخش زنده
پیش بینی میشود بیش از یکهزار تن بادام از باغهای آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به آغاز برداشت بادام از باغهای استان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، در سال زراعی جاری بیش از یکهزار تن بادام از باغهای استان برداشت شود.
حکمت جعفری، با بیان اینکه کل سطح زیر کشت بادام استان دوهزار و ۲۵۶ هکتار است، افزود: این میزان اراضی شامل دوهزار و ۲۲۸ هکتار باغ بارور و ۲۸ هکتار باغ غیربارور است.
جعفری، با اشاره به اینکه متوسط عملکرد در واحد سطح استان ۵۰۰ کیلوگرم بادام در هکتار است، اظهارکرد: عمده ارقام کشت بادام در باغهای استان شامل آذر، فرانیس، نون پاریل، تونو، سوپرنوا، شکوفه، سهند و ارقام محلی است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: بیشترین میزان بادام استان به ترتیب در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ و پیرانشهر تولید میشود که علاوه بر تازه خوری به صورت خشکبار به شهرهای مختلف کشور نیز صادر میشود.