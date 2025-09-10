رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان قزوین گفت: مسابقات لیگ برتر زیر ۱۴ سال واترپلو پسران منطقه شمال کشور ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار و مربی به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود.

سعید شهرباف گفت: در این رقابت‌ها تیم‌هایی از استان‌های البرز، تهران، قزوین، گیلان، زنجان، همدان، مشهد و آذربایجان شرقی حضور دارند.

وی افزود: این رقابت‌ها از ۱۹ تا ۲۱ شهریور ماه در دو نوبت صبح «ساعت ۹» و بعد از ظهر «ساعت ۱۵» در مجموعه ورزشی شهید رجایی قزوین واقع در خیابان آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود.