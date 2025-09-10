مروری بر مهم ترین خبرهای ورزشی نوزدهم شهریور قزوین
خبرهایی از میزبانی قزوین از مسابقات لیگ برتر واترپلو پسران کشور تا حضور دو کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان را در این بسته خبری بخوانید.
تمرینات تیم ملی گلبال تا بیست و چهارم شهریور در تهران ادامه دارد.
محمدمهدی زارعی ملی پوش استان هم در این اردو حضور دارد.
ملیپوشان برای حضور در رقابتهای آسیایی ۲۰۲۵ آماده شوند.
دو کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان
مهسا برونلی و مهنا خلیلی از فردا تمرینات خود را آغاز می کنند.
ملی پوشان تا بیست و هشتم شهریور تمرینات خود را در تهران پیگیری می کنند.
تیم کبدی دختران جوان کشور برای مسابقات آسیایی بحرین آماده می شود.
مهران برخورداری کاپیتان تیم ملی تکواندو
با تصمیم کادر فنی، مهران برخورداری نایبقهرمان المپیک پاریس بهعنوان کاپیتان تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی چین معرفی شد.
برخورداری در حال حاضر با سابقهترین ملیپوش فعلی تیم ملی تکواندو محسوب میشود.
مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان آبان ماه برگزار می شود.
میزبانی قزوین از مسابقات لیگ برتر واترپلو پسران کشور
رئیس هیئت ورزشهای آبی استان قزوین گفت: مسابقات لیگ برتر زیر ۱۴ سال واترپلو پسران منطقه شمال کشور ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار و مربی به میزبانی استان قزوین برگزار میشود.
سعید شهرباف گفت: در این رقابتها تیمهایی از استانهای البرز، تهران، قزوین، گیلان، زنجان، همدان، مشهد و آذربایجان شرقی حضور دارند.
وی افزود: این رقابتها از ۱۹ تا ۲۱ شهریور ماه در دو نوبت صبح «ساعت ۹» و بعد از ظهر «ساعت ۱۵» در مجموعه ورزشی شهید رجایی قزوین واقع در خیابان آیتالله خامنهای برگزار میشود.