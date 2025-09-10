پخش زنده
هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا با استقبال هنرمندان و مردم در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای فرهنگی شهر خوی گفت : مفتخرم که در شهر خوی، زادگاه شمس تبریزی حضور دارم، شهری که نماد هویت ملی ماست و شخصیت برجسته شمس، از مفاخر تمدن اسلامی و عرفان ایرانی است.
حمیدرضا غلامزاده از پذیرفته شدن شهر خوی بهعنوان عضو جدید مجمع بینالمللی شهرداران آسیایی خبر داد و افزود : این مجمع که با ۱۴۰ عضو از شهرهای مختلف قاره آسیا فعالیت میکند، بستری برای تبادل تجربیات و توسعه همکاریهای شهری میان کشورهای آسیایی فراهم کرده است.
وی همچنین از فرهنگ غنی و مهماننوازی مردم خوی قدردانی کرد و گفت : با همراهی شهردار جهادی و پرتلاش این شهر، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای طرحهای مؤثر و توسعهمحور در خوی باشیم.
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی نقش پررنگ مردم و حمایت دولت را در مسیر توسعه شهری خوی بسیار تأثیرگذار دانست و تأکید کرد که نتیجه این همراهی، در بهبود خدمترسانی به شهروندان کاملاً مشهود است.
رئیس شورای اسلامی شهر خوی نیز در مراسم هشتمین جشنواره موسیقی شمس و مولانا ، با اشاره به جایگاه عرفانی شهر خوی، آن را شهر آفتابگردان و مهد مرجعیت عرفان اسلامی توصیف کرد و گفت : امروز شمس تبریزی نهتنها در کنار خوی، که در دل جهان میدرخشد، شهری که روزگاری با ناملایمات دستوپنجه نرم میکرد، اکنون به مدد همدلی مدیران و تلاش جهادی مجموعههای شهری، به الگویی از توسعه و شکوفایی فرهنگی بدل شده است.
سجاد چهرهآرا همچنین از همراهی استاندار و نقش مؤثر او در پیشبرد طرح های عمرانی، بهویژه طرح توسعه آرامگاه شمس تبریزی، تقدیر کرد.
پیش از آغاز این جشنواره نیز مراسم کارناوال افتتاحیه هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمش و مولانا با حضور هنرمندان، گروههای نمایشی و حضور پرشور و هیجان مردم فرهنگدوست در پیادهراه شمس خوی برگزار شد.
این کارناوال فرهنگی، مسیر عمارت تاریخی شهرداری تا کاروانسرای خان خوی را از طریق پیادهراه شمس طی کردند تا رسماً آغازگر این رویداد مهم در خوی باشند و در این مسیر خودروهای کلاسیک تزئینشده، گروه اسکیتسواری و هنرمندان بهعنوان پیشقراولان این کارناوال بودند که گروههای منتخب را تا محل برگزاری افتتاحیه همراهی کردند.
این کارناوال، مقدمهای برای آغاز رسمی برنامههای هشتمین دوره جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا بود که به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی برگزار شد.