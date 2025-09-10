به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای روکش آسفالت بیش از ۶۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان در سالجاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال، عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور‌های مختلف استان اجرا شده است.

ارسلان شکری، با بیان اینکه از این میزان، حدود ۷۰ کیلومتر در مسیر منتهی به پایانه مرزی تمرچین انجام گرفته است، افزود: هم‌اکنون عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت به طول ۳۳۳ کیلومتر با اعتباری معادل پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست.

شکری اظهارکرد: نگهداری و بهسازی مستمر راه‌های آذربایجان‌غربی، علاوه بر افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و همچنین توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کند.

وی، از جابه‌جایی بیش از چهار میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالا توسط ناوگان باری استان در پنج‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان کالا در قالب نزدیک به ۳۳۳ هزار سفر جابه‌جا شده است.

شکری، با اشاره به اینکه سیمان بیشترین سهم جابه‌جایی را در این مدت به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن سیمان در قالب نزدیک به ۸۹ هزار سفر حمل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در این مدت همچنین ۱۹۵ هزار تن انواع کالا‌های اساسی در قالب هفت هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل استان جابه‌جا شده است.