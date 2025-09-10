پخش زنده
در پی تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه، کشورهای هلند، پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و انگلیس با انتشار مواضع رسمی، این اقدام را محکوم و ناقض حاکمیت قطر اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه واکنش جهانی به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به قطر، کشورهای هلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و انگلیس، این اقدام تروریستی را محکوم کردند.
وزارت امور خارجه پرتغال در بیانیهای حمله اسرائیل به دوحه را نقض حاکمیت قطر دانست که خطر تشدید خشونت در منطقه را افزایش میدهد.
وزیر امور خارجه هلند نیز با محکوم کردن این حمله؛ بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرد.
نخست وزیر اسپانیا هم در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نقض حاکمیت و قلمرو کشورها نقض آشکار اصول منشور سازمان ملل متحد است.
همچنین نخست وزیر ایتالیا حمله رژیم صهیونیستی به یکی از اعضای سازمان ملل را مصداق حمله به همه کشورها دانست و آن را محکوم کرد.
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس نیز درخصوص تهاجم اشغالگران صهیونیست به دوحه اعلام کردند: حمله اسرائیل؛ حاکمیت قطر را نقض کرده و خطر تشدید تنش در منطقه را افزایش میدهد.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه؛ پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنشها و محکومیتها را در سطح منطقهای و جهانی برانگیخت.