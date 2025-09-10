به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛بنابراعلام فدراسیون فوتبال، علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای برگزاری اردوی ۵ روزه و همچنین اعزام به کشور روسیه برای بازی تدارکاتی دعوت کرد که سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی و محمدعرشیا عاطف از اصفهان از جمله دعوت شدگان به این اردو هستند.

تیم ملی فوتسال جوانان ایران ۲۵ شهریور ماه برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه عازم این کشور می‌شود.

شاگردان علی صانعی ۲۹ مهرماه نیز برای بازی‌های آسیایی جوانان عازم بحرین خواهند شد.