تهران، میزبان مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت
مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت یادواره شهدای ورزشکار به میزبانی پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت یادواره شهدای ورزشکار در رده سنی نوجوانان و جوانان ۲۰ و ۲۱ شهریور در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار میشود.
در این دوره از رقابتها ورزشکاران در مادههای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر در پیست track و در خط استارت قرار خواهند گرفت.
روز نخست مسابقات در بخش پسران و روز دوم در بخش دختران برگزار میشود تا در نهایت نفرات برتر مشخص شوند.