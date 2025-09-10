مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت یادواره شهدای ورزشکار به میزبانی پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می‌شود.

تهران، میزبان مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت

تهران، میزبان مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت یادواره شهدای ورزشکار در رده سنی نوجوانان و جوانان ۲۰ و ۲۱ شهریور در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکاران در ماده‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر در پیست track و در خط استارت قرار خواهند گرفت.

روز نخست مسابقات در بخش پسران و روز دوم در بخش دختران برگزار می‌شود تا در نهایت نفرات برتر مشخص شوند.