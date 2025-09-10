پخش زنده
تیم والیبال جوانان سپاهان در نخستین دوره لیگ آکادمیهای والیبال کشور که برای اولینبار بهصورت متمرکز برگزار میشود شرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان تیم والیبال جوانان زیر ۲۰ سال این باشگاه در نخستین دوره لیگ آکادمیهای والیبال کشور شرکت میکند.
این رقابتها در رده سنی زیر ۲۰ سال، برای اولینبار بهصورت متمرکز و به میزبانی شهر اراک از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد.
تاکنون ۳۰ تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردهاند. قرعهکشی دیدارهای روز نخست نیز در آغاز رقابتها انجام میشود تا تیمها با حریفان خود آشنا شوند.
دختران طلایی سپاهان با هدایت محبوبه لطفی، سرپرستی سمیه رحمانی، و همراهی کادر فنی و پشتیبانی شامل نسرین فتحی، فرزانه مرادیان، الهام صرامی، سمیرا شمس و ملیحه شفیعی در این رقابتها حضور خواهند داشت.
تیم سپاهان در حالی در این مسابقات حضور پیدا میکند که سه بازیکن کلیدی خود، مبینا کریمی، یلدا جعفری و زهرا یزدانکیاشاد راد، به درخواست کادر فنی تیم ملی و در راستای سیاستهای فدراسیون والیبال، در اختیار تیم ملی قرار گرفتهاند. این در حالی است که هر سه بازیکن از مهرههای اصلی ترکیب سپاهان محسوب میشدند.