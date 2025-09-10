برگزاری مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی در تبریز
رقابتهای دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی دختران یادواره شهدای ورزشکار به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی دختران یادواره شهدای ورزشکار ۲۰ و ۲۱ شهریور به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز برگزار خواهد شد.
رقابتهای بخش نونهالان در روز نخست و بخش نوجوانان در روز دوم برگزار میشوند.
در این دوره از رقابتها هفت تیم ام دات آر تهران، سایمان تبریز، پیشرو قزوین، عطا اصفهان، اسپادان اصفهان، آینده سازان تهران و آکادمی فونیکس قم حضور دارند.