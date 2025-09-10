به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی دختران یادواره شهدای ورزشکار ۲۰ و ۲۱ شهریور به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز برگزار خواهد شد.

رقابت‌های بخش نونهالان در روز نخست و بخش نوجوانان در روز دوم برگزار می‌شوند.

در این دوره از رقابت‌ها هفت تیم‌ ام دات آر تهران، سایمان تبریز، پیشرو قزوین، عطا اصفهان، اسپادان اصفهان، آینده سازان تهران و آکادمی فونیکس قم حضور دارند.