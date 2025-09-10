پخش زنده
بازارچه صنایعدستی گلستان ،آخر هفته ها در مرکز استان برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام، بازارچه صنایعدستی گلستان در محوطه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در گرگان برپا شد.
فریدون فعالی افزود : بنا داریم این بازارچه را آخر هر هفته برپا کنیم.
وی گفت: در ایام پایانی تعطیلات تابستان و افزایش ورود مسافران به استان ، محوطه برج قابوس گنبد کاووس و جاذبه های گردشگری استان پذیرای مسافران و بازدید کنندگان خواهد بود.