به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام، بازارچه صنایع‌دستی گلستان در محوطه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در گرگان برپا شد.

فریدون فعالی افزود : بنا داریم این بازارچه را آخر هر هفته برپا کنیم.

وی گفت: در ایام پایانی تعطیلات تابستان و افزایش ورود مسافران به استان ، محوطه برج قابوس گنبد کاووس و جاذبه های گردشگری استان پذیرای مسافران و بازدید کنندگان خواهد بود.