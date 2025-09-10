پخش زنده
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت از ابلاغ راهنمای الزامات اچاسئی در عملیات لایروبی مخازن هیدروکربنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهرام احمدی با اشاره به اینکه عملیات لایروبی مخازن در صنعت نفت یکی از فعالیتهای پرتکرار و رایج است که کارکنان و پیمانکاران مجری آن با مخاطرات خاصی روبهرو هستند، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ حادثهای تلخ در مرکز نفت برداسپی کوهدشت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران حین عملیات لایروبی مخزن نفت خام رخ داد که متأسفانه منجر به جانباختن پنج نفر از کارکنان پیمانکار شد.
وی با بیان اینکه پس از این حادثه و با توجه به بررسی و ریشهیابی علل وقوع آن، تدوین الزامات و ضوابط تخصصی اچاسئی برای انجام ایمن عملیات لایروبی در دستور کار قرار گرفت، افزود: به همین منظور، کمیتهای تخصصی متشکل از کارکنان باتجربه و عملیاتی صنعت نفت تشکیل شد.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت تصریح کرد: این کمیته با بررسی استانداردهای بینالمللی و رویههای عملیاتی شرکتهای معتبر نفت و گاز دنیا، راهنمای الزامات اچاسئی در عملیات لایروبی مخازن هیدروکربنی روزمینی را تهیه و پس از طی مراحل تأیید فنی و تصویب، آن را برای اجرا در شرکتهای تابعه صنعت نفت ابلاغ کرد.
احمدی با تأکید بر اینکه استقرار نظام مدیریت ایمنی فرایند و اجرای دقیق ضوابط اچاسئی در فعالیتهای عملیاتی از ارکان اصلی کنترل مخاطرات و پیشگیری از حوادث در این صنعت است، بیان کرد: انتظار میرود مدیران و کارکنان با برنامهریزی، تخصیص منابع، آموزش و ارتقای آگاهی، نهایت اهتمام خود را برای اجرای این ضوابط به کار گیرند