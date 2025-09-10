مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: ۱۵ هزار و ۹۱۱ مسافر و گردشگر در قالب ۲ هزار و ۵۷۸ خانوار در مراکز اسکان تابستانی فرهنگیان استان پذیرش شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی افزود: از ۱۵ مردادماه امسال تاکنون، ۲۱ هزار نفر روز میهمان فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان با میانگین اقامت ۱.۳۲ روز در ۱۴ پایگاه، ۱۰۶ مدرسه و ۹۰۹ کلاس پذیرش شدند.

او تاکید کرد: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه براساس دستور استاندار همدان پایگاه‌های ستاد اسکان فرهنگیان همدان تعطیل شد و با عادی شدن اوضاع این ستاد از ۱۵ مردادماه فعال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش همدان با بیان اینکه ۱۸۴ اتاق ویژه و ۷۲۵ اتاق "الف" برای اسکان مسافران فرهنگی تجهیز شده است، گفت: در استان همدان کلاس‌های سطح "ج" از رده خارج شد، کلاس‌های سطح "ب" به الف و کلاس‌های سطح "الف" به ویژه ارتقاء یافت.