وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خانه تاریخی علامه امینی در سراب را «نماد هویت دینی، علمی و فرهنگی ایران و آذربایجان» دانست و بر ضرورت مرمت و تبدیل آن به مرکز فرهنگی جهان اسلام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید رضا صالحی‌امیری در بازدید از خانه علامه امینی در سراب با تأکید بر ضرورت مرمت، صیانت و بازآفرینی آن گفت : انتقال آثار و یادگار‌های علامه به این خانه ، می‌تواند بستری فراهم کند تا سراب ، به مرکز اندیشه‌ورزی، تعاملات فرهنگی و پژوهش‌های جهان اسلام بدل شود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز این اندیشمند بزرگ شیعی در جغرافیای معرفت و تمدن اسلامی، افزود : خانه علامه امینی صرفاً یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای هویتی و نمادین است که بازآفرینی و صیانت از آن ضرورتی تمدنی به‌شمار می‌آید. این خانه می‌تواند به عرصه‌ای زنده برای تبیین اندیشه‌ها، آثار و میراث معنوی علامه تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت انتقال بخشی از آثار، نسخه‌های خطی و یادگار‌های علامه به ایران گفت : آثاری که امروز در نجف قرار دارند، باید به وطن بازگردند تا هم پژوهشگران ایرانی و هم جامعه علمی جهان اسلام بتوانند از این میراث بزرگ بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد «مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی علامه امینی» به‌عنوان نهادی تخصصی برای گردآوری و عرضه آثار ایشان افزود : چنین مؤسسه‌ای می‌تواند محور انتقال، حفاظت و ارائه میراث علمی و معنوی علامه باشد و شرایطی فراهم کند که نسل‌های آینده نیز از این سرمایه معرفتی برخوردار شوند.

صالحی‌امیری همچنین ضرورت «پویاسازی» خانه علامه را یادآور شد و گفت: این مکان باید از یک بنای ایستا به خانه‌موزه‌ای پویا بدل شود؛ خانه‌ای که نه‌تنها محل نمایش آثار و دست‌نوشته‌ها باشد، بلکه به مرکزی فعال برای نشست‌های علمی، کرسی‌های پژوهشی و رویداد‌های فرهنگی در تراز جهان اسلام تبدیل شود.

وی همچنین پخش مستند‌ها و تولید آثار چندرسانه‌ای در این خانه را اقدامی راهبردی دانست و تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند به بازنمایی شخصیت و اندیشه‌های علامه امینی یاری کند و خانه او را به کانونی الهام‌بخش در عرصه فرهنگ، پژوهش و گفت‌وگوی تمدنی بدل سازد.