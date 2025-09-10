به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور اقشار مختلف مردم جشن وحدت و همدلی و میلاد پیامبر بزرگ اسلام و امام جعفر صادق (ع) در پارک ملت تکاب برگزار شد.

در این آیین مردم شیعه و سنی تکاب در کنار هم سالروز ولادت با سعادت پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) را جشن گرفتند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: وحدت نماد عزت و غیرت اقوام ایرانی است.

وی گفت: اقوام مختلف در ایران اسلامی در سایه وحدت عزت و اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیده و خار چشمی شده‌اند برای دشمنان

امام جمعه تکاب افزود: دشمن از همین وحدت اقوام مختلف در ایران رنج می‌برد و تلاشش از بین بردن اتحاد مسلمین و اقوام ایرانی است، اما بصیرت و آگاهی ملت دسیسه‌های آنان را نقش بر آب کرده است.

آئین دف نوازی و پخش چای و شیرینی از برنامه‌های جنبی این جشن وحدت و همدلی در تکاب بود.