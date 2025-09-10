به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه برگزاری مسابقات لیگ تنیس آینده سازان (کمتر از ۱۴ سال) در زمین‌های تنیس پارک آزادی، تیم‌های حاضر در روز نخست مرحله حذفی به نیمه نهایی صعود کردند.

بر این اساس؛ آکادمی تنیس بابک با نتیجه ۲ بر صفر آکادمی تنیس انقلاب را شکست داد، هیئت تنیس خراسان رضوی با همین نتیجه بازی را به تیم تنیس پارک آزادی (الف) واگذار کرد و تیم‌های لبنی دوشه هراز مازندران و آکادمی تنیس قهرمانان با تکرار این نتیجه مقابل تیم‌های نیولایم اسپرت و آژانس مسافرتی تیک تریپ به برتری دست یافتند.

در روز دوم مرحله حذفی؛ تیم‌های آکادمی تنیس بابک و تنیس پارک آزادی (الف) در نیمه نهایی به مصاف یکدیگر می‌روند و با برگزاری دومین بازی مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های لبنی دوشه هراز مازندران و آکادمی تنیس قهرمانان، تکلیف فینالیست‌ها مشخص می‌شود.

همچنین در ۲ دیدار دیگر تیم‌های آکادمی تنیس انقلاب – هیئت تنیس خراسان رضوی و نیولایم اسپرت – آژانس مسافرتی تیک تریپ برای کسب رتبه ۵ تا ۸ جدول با هم دیدار می‌کنند.

در این دوره از مسابقات ۱۷ تیم از استان‌های اصفهان، تهران، مازندران، خراسان رضوی، قم، البرز و سیستان و بلوچستان حضور دارند.

این مسابقات ۱۵ تا ۲۰ شهریور به سرداوری محمد مسلمی فر و مدیریت سمیرا قدسی در زمین‌های تنیس پارک آزادی تهران در حال برگزاری است.