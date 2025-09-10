به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی درمراسم تجلیل ونکوداشت ارشد ابراهیمی کهریز ازشاعران ارومیه که باحضور مدیرکل صداوسیمای استان برگزار شدگفت:تکریم شاعران و هنرمندان یک امر مقدس بوده که همه باید به این موضوع اهتمام داشته باشند.

هادی سعیدی فر افزود:معیار وحدت درشعر وهنر، ایرانی بودن است وهمه افراد درچنین برنامه‌هایی سهیم هستند.

ارشد ابراهیمی کهریز متخلص به انزل اوغلو با۴۰ سال سابقه شاعری دومجموعه (گل دوز اولاق وایلیم گوزلدی) رادر کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.