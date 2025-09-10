رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد که از ساعت ۱۱ امروز، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و کرج - چالوس به‌ صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد؛ این تصمیم برای کنترل ترافیک سنگین محورهای شمالی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: تردد تمامی خودرو‌ها از مرزن‌آباد به سمت تهران از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز (۱۹ شهریورماه) ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۱:۰۰ نیز مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به حجم بالای سفر‌های آخر هفته و موج مسافرت‌های پایانی تابستان، گفت: این محدودیت‌ها برای کنترل ترافیک چند کیلومتری در این محور‌های پرتردد اعمال شده است.

سرهنگ کرمی اسد همچنین از مسافران خواست تا در صورت امکان از مسیر‌های جایگزین مانند هراز، فیروزکوه، قزوین–رشت، رودبار و منجیل استفاده کنند تا سفر راحت‌تر و روان‌تری داشته باشند.

