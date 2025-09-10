پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول گفت: مراسم سنتی «کلوچهپزون» همزمان با روز ثبت ملی کلوچه دزفولی، در خانه تاریخی قطب با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا خادم ضمن قدردانی از انجمنهای مردمنهاد گفت: امسال برای نخستین بار، به مناسبت روز ملی شدن پخت کلوچه دزفول به عنوان سوغات محلی شهرستان، این مراسم به همت انجمن مردمنهاد دزپارس در خانه تاریخی قطب برپا شد که خوشبختانه با استقبال خوب مردم همراه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول افزود: امیدواریم با ثبت و اجرای مداوم این رویدادها، بیش از پیش ظرفیتهای فرهنگی، صنایعدستی، غذاها و شیرینیهای محلی و آیینهای سنتی مردم هنرمند دزفول معرفی و حفظ شود.
وی همچنین تأکید کرد: این اداره همواره پشتیبان چنین برنامههایی است و جا دارد از تلاش همه انجمنها و فعالانی که برای ماندگاری این آیینها همکاری میکنند، قدردانی کنیم.
خادم با اشاره به اینکه استقبال گسترده مسافران و گردشگران از کلوچه دزفول در سالهای اخیر موجب راهاندازی دهها کارگاه تولید این شیرینی سنتی در شهرستان شده است افزود: کلوچه سنتی دزفول در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ به همراه کلوچه شوشتر به دلیل شباهتها و ویژگیهای منحصربهفرد، به عنوان سوغات ویژه این دو شهرستان در فهرست ملی به ثبت رسید.
خانه تاریخی قطب راضی با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال ، از جاهای دیدنی دزفول در استان خوزستان است و یکی از عمارت های باشکوه صفویه در این استان محسوب می شود.
خانه تاریخی قطب راضی با معماری بینظیر خود که تماما از آجر شکل گرفته است، در اواخر دوره صفویه و ابتدای دوره قاجار احداث شد. در سالهای اخیر این بنا با همکاری مالک و همت سرمایهگذار مرمت، بازسازی و بهسازی شد و بهعنوان یکی از مراکز گردشگری دزفول به زیرساختهای گردشگری شهر اضافه شد.