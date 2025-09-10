مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: از ابتدای سال پنج هزار کارگاه و بنگاه اقتصادی تابع قانون کار بازرسی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احمدی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در پنج ماهه گذشته به منظور صیانت از نیروی کار، اجرای صحیح قانون کار و کاهش حوادث ناشی از کار بیش از پنج هزار واحد کارگاهی و بنگاه اقتصادی بازرسی شدند.

او افزود: در حوزه مشاغل سخت و زیان آور هم از ابتدای سال دو هزار درخواست در دبیرخانه سخت و زیان آور مستقر در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده که کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار مستمر بازنشسته شوند.