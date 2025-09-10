در گرامیداشت هفته وحدت جشن هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) در بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت فرارسیدن جشن هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و در راستای گرامیداشت هفته وحدت، مراسم مولودی‌خوانی و دف‌نوازی با حضور مسئولین شهرستان و جمع کثیری از اقشار مردم بوکان در محل سالن شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد.

این مراسم معنوی با اجرای برنامه‌های شاد و روح‌نواز از جمله مولودی‌خوانی و دف‌نوازی، به یاد و نام پیامبر اکرم (ص) و پیام وحدت و همبستگی برای مسلمانان جهان برگزار گردید. مردم شهرستان بوکان با حضور پرشور خود، این جشن بزرگ را گرامی داشتند و در کنار مسئولین، دل‌ها و زبان‌های خود را به مدح و ثنای پیامبر اسلام (ص) گشودند.

لحظاتی لبریز از نور و محبت و نشاط جمعی مردم بوکان با پخش مستقیم از شبکه سراسری خبر و شبکه مهاباد در این مراسم معنوی ثبت شد .