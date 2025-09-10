شطرنج گرند سوئیس؛ مقصودلو همچنان صدرنشین است
پرهام مقصودلو، نماینده شطرنج کشورمان در مسابقات معتبر گرند سوئیس همچنان صدرنشین جدول رقابتها است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان (به همراه چند سهمیه و شطرنج باز منتخب) ۱۳ تا ۲۴ شهریور در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است.
سوپر استاد بزرگ شطرنج کشورمان، پرهام مقصودلو همچنان نگاه جهان شطرنج را به عملکرد درخشان خود خیره کرده است. وی بعد از ۳ برد پیاپی مقابل نمایندگان هند، اسپانیا و فرانسه و یک تساوی مقابل سوپر استاد بزرگ ازبکستانی و پیروزی برابر ریچارد راپورت مجارستانی، این بار و در دور ششم رقابتها مقابل آرجون اریگایسی شطرنج باز هندی به یک تساوی ارزشمند رسید تا همچنان با ۵ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کند.
سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده کشورمان نیز با تساوی دور ششم خود در میز چهارم، ۴ امتیازی شد. همچنین بردیا دانشور نیز مقابل حریف خود شکست خورد و ۱/۵ امتیازی باقی ماند.
پس از یک روز استراحت، پنجشنبه و در دور هفتم این مسابقات مقصودلو به مصاف سارین نیهال از هند میرود و سید محمد امین طباطبایی با نودیربک عبدوستاروف ازبک مسابقه میدهد. بردیا دانشور نیز با محمد مورادلی آذربایجانی رقابت خواهد کرد.
رقابتهای گرند سوئیس در ۱۱ دور و در دو جدول آزاد و بانوان برگزار میشود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابتهای کاندیداهای شطرنج را کسب میکنند.