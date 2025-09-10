هفدهم ربیع الاول خجسته زادروز انگیزه خلقت و پیامبر رحمت، حضرت محمد و میلاد امام جعفر صادق (علیهما السلام) است وجشن اعیاد در سراسر استان برپاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ هفدهم ربیع الاول خجسته زادروز انگیزه خلقت، پیامبر رحمت، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و ولادت امام جعفر صادق (ع) است.

هفدهم ربیع الاول نوید بخش میلاد دو نور است، میلاد دردانه آفرینش، رسول مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت پربرکت رییس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (ع) است.

حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام بزرگ‌ترین هدایتگر انسان‌ها در روز هفدهم ربیع الاول سال ۵۷۰ میلادی به دنیا آمدند و باران «رحمة للعالمین» باریدن گرفت، چشمه رافت و هدایت فوران نمود و نور محمدى عالم ملک و ملکوت را منور کرد.

امام جعفر صادق با راه انداختن دانشگاه جعفری حدود چهار هزار عالِم و دانشمند در عرصه‌های مختلف علمی تربیت کرد.

میلاد فرخنده پیامبر عظیم الشان اسلام و ششمین اختر تابناک آسمان ولایت امام جعفر صادق (ع) را به دوستداران آن حضرت تبریک و شادباش می‌گوییم