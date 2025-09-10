پخش زنده
نمایشگاه پاییزه با عرضه مستقیم کالاهای ایرانی و قیمت تنظیم بازار در شیراز کار خود را آغاز کرد.
مدیر کمیته برگزاری نمایشگاههای اصناف فارس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: نمایشگاه پاییزه امسال در دو گروه نمایشگاهی و با مشارکت تمامی واحدهای صنفی سطح شهر برگزار میشود.
رهایی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ غرفه در نظر گرفته شده است و تمامی اجناس تولید داخل با کیفیت مناسب و قیمت تنظیم بازار عرضه میشود.
او اعلام کرد: نمایشگاه پاییزه تا ۲۴ شهریور در باغ جنت دایر است و پس از آن از ۲۴ شهریور به بعد در نمایشگاه بینالمللی و بوستان آزادی ادامه خواهد داشت.