مدیر کمیته برگزاری نمایشگاه‌های اصناف فارس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: نمایشگاه پاییزه امسال در دو گروه نمایشگاهی و با مشارکت تمامی واحد‌های صنفی سطح شهر برگزار می‌شود.

رهایی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ غرفه در نظر گرفته شده است و تمامی اجناس تولید داخل با کیفیت مناسب و قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود.

او اعلام کرد: نمایشگاه پاییزه تا ۲۴ شهریور در باغ جنت دایر است و پس از آن از ۲۴ شهریور به بعد در نمایشگاه بین‌المللی و بوستان آزادی ادامه خواهد داشت.